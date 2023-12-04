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Одним из лучших преподавателей страны стала доцент КГМУ

В рамках 2-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2023» прошел Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения — 2022».

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Россия/Мир
4 декабря 2023  11:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Одним из его победителей стала доцент кафедры стоматологии детского возраста КГМУ Алена Абдрашитова.

Казанская преподавательница победила в номинации «Компетенции реализации учебного процесса». Торжественная церемония награждения прошла в Москве, награду Алене Абдрашитовой вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Для меня это очень важно. Победа всегда вдохновляет и заставляет двигаться вперед, к еще более высоким целям и решению сложных задач», - рассказала преподавательница.

В роли организаторов конкурса выступили «Медицинская Лига России» и Первый Московский государственный медицинский университет. Цель мероприятия - развитие творческих и профессиональных возможностей молодых преподавателей профессиональной школы и внедрение новых методик преподавания в современной образовательной среде.

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