Одним из лучших преподавателей страны стала доцент КГМУ

Одним из его победителей стала доцент кафедры стоматологии детского возраста КГМУ Алена Абдрашитова.

Казанская преподавательница победила в номинации «Компетенции реализации учебного процесса». Торжественная церемония награждения прошла в Москве, награду Алене Абдрашитовой вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Для меня это очень важно. Победа всегда вдохновляет и заставляет двигаться вперед, к еще более высоким целям и решению сложных задач», - рассказала преподавательница.

В роли организаторов конкурса выступили «Медицинская Лига России» и Первый Московский государственный медицинский университет. Цель мероприятия - развитие творческих и профессиональных возможностей молодых преподавателей профессиональной школы и внедрение новых методик преподавания в современной образовательной среде.