 На татарстанское предприятие завели дело за неуплату более 120 млн рублей налогов
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На татарстанское предприятие завели дело за неуплату более 120 млн рублей налогов

По версии следствия, руководство ООО «Ресурс» три года уклонялось от налогов.

Республика
12 января 2022  18:05
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане руководство ООО «Ресурс» уклонилось от налогов на сумму более 120 млн рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, руководство ООО «Ресурс» с 2016-2019 годы предоставляло в налоговую инспекцию декларации, где указывало фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

В результате фирма уклонилась по трем налогам: на добавленную стоимость, на прибыль организаций и транспортному налогу.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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