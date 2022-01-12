На татарстанское предприятие завели дело за неуплату более 120 млн рублей налогов

В Татарстане руководство ООО «Ресурс» уклонилось от налогов на сумму более 120 млн рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, руководство ООО «Ресурс» с 2016-2019 годы предоставляло в налоговую инспекцию декларации, где указывало фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

В результате фирма уклонилась по трем налогам: на добавленную стоимость, на прибыль организаций и транспортному налогу.

Расследование уголовного дела продолжается.