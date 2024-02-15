Одну из самых больших школ в России построят в столице РТ

В Казани появится школа на 2,5 тысячи ученических мест. Поручение о разработке проекта образовательного учреждения дал мэр Казани Ильсур Метшин.

Школа займет 4 этажа, её спроектируют и оснастят по последним мировым стандартам и тенденциям современного образования.

Будет два корпуса для младшего и старшего звена. В школе расположат амфитеатр, объединяющий все этажи, арт-кластер, по два бассейна и спортзала, а ещё дополнительные аудитории для творчества и кружков.

Первая школа-гигант в качестве эксперимента была построена в Москве, но самая большая российская школа находится в Воронеже и расчитана на 2,8 тысячи человек.

Ильсур Метшин отметил, что в Казани продолжается беби-бум. Только в прошлом году зарегистрировали рождение свыше 19 тысяч детей. К 2026 году власти расчитали, что за парты сядут 200 тысяч школьников.

За последние 10 лет в столице Татарстана построили 25 школ. На новые образовательные учреждения власти оставили 63 земельных участка. В этом году в Казани откроют школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне М14 и в ЖК «Новые Горки», а также в ЖК «Весна» на 1,5 тысячи мест.