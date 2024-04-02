ОЭЗ «Алабуга» прокомментировала утреннюю атаку беспилотников

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Республика
2 апреля 2024  08:52
Автор:
Эндже Гарафиева

В телеграм-канале особой экономической зоны «Алабуга» опубликовали комментарий представителя. Видео снято на фоне разрушенных построек после атаки БПЛА.

Сообщается, что удар по общежитию был нанесён в 05:45 утром 2 апреля. Совершили его два беспилотника, оснащённых оборудованием НАТО. Ранены два человека.

«Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», – пишут в сообществе.

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