ОЭЗ «Иннополис» хотят сделать площадкой по производству 3D-принтеров

Производство принтеров, работающих по 3D-технологии, намерены запустить в особой экономической зоне «Иннополис», пишет РБК, ссылаясь на итог заседания совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В индустриальном парке «Лаишево» построят первый в России завод аддитивных технологий и центр малосерийного контрактного производства.

Компания хочет создать не только завод по производству оборудования, но и цех по выпуску изделий.

Планируется реализация проекта в несколько этапов. Первый и второй – это строительство четырёх цехов площадью в более, чем 13 тысяч кв.м.

Третий этап — строительство площади для производства материалов и складов 14 тысяч кв.м. На этом этапе появятся цеха по производству порошков и других материалов для 3D-печати. Они будут полезны в двигателестроении, космических технологиях, медицине и военно-промышленном комплексе.

Компания планирует, что к 2032 году будет выпускать до 260 единиц оборудования, из них 120 принтеров.

«В России рынок отстает на 5 лет, и мы ожидаем, что темпы будут нарастать. Провели переговоры с Иннополисом. Планируем создать двухэтажный принтер», – сообщил гендиректор московского «НПО «3Д-Интеграция» Михаил Родин.