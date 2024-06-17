Ограничение на нахождение в лесах Татарстана продлили ещё на неделю

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Республика
17 июня 2024  15:05
Автор:
Эндже Гарафиева

С 18 по 22 июня 2024 года в Татарстане сохранится высокая пожарная опасность в лесах, сообщает Гидрометцентр республики.

В некоторых районах республики сохраняется IV класс пожарной опасности, что означает высокий риск возникновения пожаров из-за сухой и жаркой погоды.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Татарстана опубликовал постановление «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств». В соответствии с этим постановлением, до 5 июля 2024 года запрещено пребывание граждан и транспорта в лесных угодьях республики.

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