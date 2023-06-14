 Около 14 тыс. женщин из Татарстана воспользовались услугами, предоставляемыми по родовым сертификатам
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Около 14 тыс. женщин из Татарстана воспользовались услугами, предоставляемыми по родовым сертификатам

Электронный родовой сертификат был введен с 1 июля 2021 года.

Республика
14 июня 2023  18:30
Автор:
Роза Габитова

С начала этого года около 14 тыс. женщин из Татарстана воспользовались услугами, предоставляемыми по родовым сертификатам. Для этого выделили более 146 млн рублей в медицинские организации. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России. 

Отмечается, что электронный родовой сертификат был введен с 1 июля 2021 года, после того, как Пенсионный фонд России начал выплачивать ежемесячное пособие для женщин, зарегистрированных в медицинской организации на ранних стадиях беременности. Средства были направлены на оплату медицинских услуг, связанных с беременностью и рождением детей. 

Общая сумма перечисленных средств в этом году превысила аналогичный период прошлого года и составила более 142 миллионов рублей.

Родовой сертификат позволяет беременной женщине выбирать медицинскую организацию для родов и наблюдения во время и после беременности.

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