С начала этого года около 14 тыс. женщин из Татарстана воспользовались услугами, предоставляемыми по родовым сертификатам. Для этого выделили более 146 млн рублей в медицинские организации. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Отмечается, что электронный родовой сертификат был введен с 1 июля 2021 года, после того, как Пенсионный фонд России начал выплачивать ежемесячное пособие для женщин, зарегистрированных в медицинской организации на ранних стадиях беременности. Средства были направлены на оплату медицинских услуг, связанных с беременностью и рождением детей.

Общая сумма перечисленных средств в этом году превысила аналогичный период прошлого года и составила более 142 миллионов рублей.

Родовой сертификат позволяет беременной женщине выбирать медицинскую организацию для родов и наблюдения во время и после беременности.