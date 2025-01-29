Около 2 тыс. вынужденных переселенцев приехали в Татарстан за прошлый год

В 2024 году Татарстан принял 1,8 тысячи вынужденных переселенцев, среди которых 373 ребенка. Уполномоченный по правам человека Сария Сабурская отметила, что почти 900 из прибывших граждан находятся в трудоспособном возрасте.

Из числа переселенцев 473 человека обратились за помощью в трудоустройстве, и на сегодняшний день 461 из них уже нашел работу.

По данным аналитиков, самым популярным районом для переезда в окрестностях Казани стал Лаишевский. Около 17% жителей сел Усады, Большие и Малые Кабаны, Песчаные Ковали и Сокуров ранее проживали за пределами республики.