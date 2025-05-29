Около 4 тысяч Сабантуев пройдут по всему миру

Сабантуй - один из главных национальных праздников Татарстана - посвящен окончанию весенних полевых работ. Он имеет древние корни и демонстрирует традиции татарского народа, включая соревнования в силе, ловкости и талантах.

- Праздник Сабантуй проводится в нескольких форматах - как крупное мероприятие и как вечерние посиделки в небольших селах, где количество участников может быть от 20 до 50 человек, - напомнил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев в ходе брифинга, прошедшего в Кабмине РТ. - В целом по всему миру за пределами Российской Федерации татары проводят порядка 4 тысяч Сабантуев.

Заместитель премьер-министра РТ также рассказал, что Всемирный конгресс татар при поддержке Министерства культуры РТ и отдельных муниципалитетов организует 400 Сабантуев, из которых 296 проходят в 62 регионах России, а еще 104 - в 38 странах мира. В этом году праздник будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Василь Шайхразиев отметил, что в последние годы обозначилась четкая тенденция на возвращение к старинным традициям праздника. Раис РТ Рустам Минниханов отмечал необходимость сохранения аутентичности национальных праздников в Татарстане, говоря о том, что зачастую они стали превращаться в спортивно-музыкальные мероприятия.

- Надо понимать, что меняются поколения, в оргкомитетах остается все меньше людей, которые застали исконные народные праздники на селе, - посетовал Василь Шайхразиев. - Молодежь, которая приходит, может быть не совсем готова к этому. Берут черенок от лопаты, чтобы разбивать горшок, а ведь смысл игры сильно меняется от правильной длины шеста. На Сабантуе используют пластиковые ведра, которые невозможно нормально носить коромыслом, потому что они гнутся. Да само коромысло найти на селе - уже большая проблема, в большинстве деревень вода проведена в каждый дом. Важно сохранить исконные традиции. Мы работаем над этим системно, отходим от большой музыкальной части на праздниках в пользу театрализованных прологов, посвященных истории и традициям.

- Важно отметить, что на наших национальных праздниках все меньше места остается для батутных центров и различных мероприятий, которые не имеют отношения к нашей культуре и национальным традициям, - подчеркнул замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин. - Одной из основных задач проведения праздников является знакомство подрастающего поколения с традициями, обычаями и культурой коренных народов нашей многонациональной республики. Показав подрастающему поколению правильные нравственные ориентиры, мы формируем его мировоззрение.