Около 50 зданий в Вахитовском районе останутся на сутки без воды

Во вторник, 1 октября, с 9:00 до 11:00 следующего дня будет прекращена подача воды в части Вахитовского района Казани. Об этом сообщили в «Казанском Водоканале».

Причиной отключения станет переврезка вынесенного участка водопровода жилого комплекса на улице Карла Маркса, 76, к централизованным сетям.

Под отключение попадают 19 многоквартирных домов, 3 больницы, 1 школа, 24 административных здания и 1 гостиница. Без воды останутся жители улиц Николая Ершова, Абжалилова, Вишневского, Волкова, Груздева, Достоевского, Зинина, Карла Маркса, Маленькая, Чехова, Шмидта.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону +7(843)231-62-60.