Около 700 наград изготовят в Татарстане за 7,5 млн рублей

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Республика
5 августа 2024  08:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республике Татарстан выделят почти 7,5 млн рублей на изготовление знаков отличия для выдающихся деятелей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, планируется заказ на изготовление 125 комплектов ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (медаль, планка, футляр, временная пристежка), 40 комплектов медали «За доблестный труд» (медаль, футляр, временная пристежка), 20 комплектов медали «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (медаль, временная пристежка), 50 комплектов юбилейной медали «100 лет образования ТАССР» (медаль, футляр, временная пристежка), 390 комплектов нагрудных знаков «Заслуженный работник…» (знак, футляр, временная пристежка), а также по 2 комплекта нагрудных знаков «Народный учитель», «Народный артист», «Народный художник», «Народный поэт» и «Народный писатель» (знак, футляр, временная застежка).

Кроме того, необходимо будет поставить 60 дополнительных временных пристежек к государственным наградам.

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Около 700 наград изготовят в Татарстане за 7,5 млн рублей