Около полутысячи волонтеров вышли на улицы с призывом проголосовать за благоустройство Татарстана

Больше 500 активных татарстанцев вышли на оживленные улицы городов республики, чтобы агитировать жителей принять участие в онлайн-голосование за объекты для благоустройства. Оно проходит до 30 апреля и поможет преобразить даже самые отдаленные от центров уголки населённых пунктов.

Волонтеры рассказывают об объектах-участниках и показывают, как отдать голос за интересующий. Их задача привлечь интерес как можно большего количества горожан.

Волонтерская программа проходит ежегодную подготовку, а за работой активистов наблюдают во время личного контроля Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан.

Принять участие в голосовании можно на сайте проекта, на портале госуслуг Татарстана.