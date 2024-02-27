Около ста иностранцев посетят Татарстан в рамках Всемирного фестиваля молодежи

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Республика
27 февраля 2024  09:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В России 30 городов станут площадками для проведения программы Всемирного фестиваля молодежи – участники будут объезжать регионы по нескольким маршрутам: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», международная выставка-форум «Россия». Так, гости лучше познакомятся с колоритом и историческим наследием страны.

В середине марта в Татарстан приедут около 100 молодых людей из разных стран мира. Это Аргентина, Болгария, Македония, Финляндия и другие. 

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в соответствии с указом Президента Владимира Путина.

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