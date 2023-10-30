Олег Морозов: «Россия предъявила миру свои интересы»

Участники мероприятия пришли к выводу, что из осколка Советского Союза Россия превратилась в самостоятельное и сильное государство, способное отстоять свои интересы и продвигать идеи на мировой арене. Об этом свидетельствует повышенное внимание мира к инициативам президента России Владимира Путина. Например, недавно на заседании клуба «Валдай», он первым среди мировых лидеров выступил с предложениями по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Россия уже предъявила миру свои интересы и четко дала понять, что она будет их всячески продвигать. Вот продвижение наших интересов и является завоеванием мировой информационной повестки. Ведь нет ни одного вопроса в мире, который так или иначе не затрагивал бы российские интересы и не заставлял бы занимать по этим вопросам публичную и активную позицию, а это касается практически любого вопроса современной мировой информационной повестки», — считает выступавший председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Он отметил, что Россия выдвинула свою главную идею и теперь активно занимается ее реализацией. В отличие от других стран мира, многие из которых лишь размышляют о своем месте, Россия в состоянии руководствоваться в политике своими национальными государственными интересами. Она уже доказала это ответственной и сильной позицией по Сирии, по Крыму и новым территориям.

Доктор философских наук профессор Олег Агапов напомнил, что позиция России формировалась на протяжении многих веков. Она выступала в статусе мировой державы еще в XVIII веке и с тех пор определяла повестку на мировой политике. «И Российская империя, и СССР выступали с предложениями, дающими надежду для многих народов и стран», — сказал он.

Поэтому нынешняя позиция России — это ее «реальное место» с учетом технологического, социально-экономического и политического развития. Попытки оспорить это являются, подчеркивает Агапов, либо следствиями невежества и глупости, или злонамеренной пропагандой.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков заявил, что у нашей страны появились надежные партнеры и союзники — Китай, Индия и Иран, содружество стран БРИКС, которые стали серьезной альтернативой западному блоку.

Россия последовательно формировала свою позицию по-настоящему суверенной державы, имеющей свой взгляд на любую мировую проблему. Так, в 2021 году она смогла поставить условия авторам продвижения НАТО на Восток, а после их невыполнения в 2022 году начала специальную военную операцию. В 2023 году она первой выступила за мирное решение проблемы Палестины на фоне израильской агрессии.

«Мы проводим спецоперацию на Украине, осуществляя противодействие всем странам НАТО. Высоко оценивается в мире и курс на новый справедливый мировой порядок, который провозгласила РФ. О необходимости нового мирового порядка заговорили в последнее время и США. Но каким он будет, зависит от стран БРИКС и от быстроты снижения потенциала западных стран», — заключил эксперт.