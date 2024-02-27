Олег Морозов: Татарстан – прорывная территория в области IT

«Экспертный клуб» провел очередное обсуждение. На этот раз эксперты поделились мнением о положении дел в субъектах России. Их попросили рассказать, какие предложения по развитию региона они могли бы выдвинуть Владимиру Путину.

Ранее Президент России заявил, что страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Российская экономика, по словам президента, выдержала испытания, продемонстрировала устойчивость. Теперь же она переходит в стадию роста. Причем сопряженного именно со структурными изменениями. Путин отметил, что самый лучший способ решения всех проблем, особенно в области трудовых отношений и дефицита рабочих рук — улучшение демографической ситуации.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег морозов считает, что Татарстан – это большее, чем просто нефтехимия.

«Республика сегодня – прорывная территория в области IT. Яркое тому подтверждение – проведение "Игр будущего" в Казани. Татарстан надо делать базовой территорией для развития IT-проектов», – сказал он.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отметил, что республика вносит большой вклад в обеспечение суверенитета страны. В качестве примера он привел тот факт, что Владимир Путин принял участие в церемонии забивания первой сваи нового НИОКР-центра крупнейшей отечественной кампании СИБУР.

Институт займется научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами полного цикла. Ранее компания работала по большей части на западных решениях.

«Причем некоторые теперь уже бывшие зарубежные партнеры повели себя по-хамски, разорвав долгосрочные отношения и не выполняя своих обязательств. Цель понятна – задушить нашу промышленность, остановить производство, сделать так, чтобы наша экономика встала. Но не тут-то было. СИБУР заместил 90–95% решений самостоятельно или с помощью партнеров из дружественных стран и успешно идет дальше», – пишет он.

Обеспечение технологического суверенитета страны, по мнению Бикеева, идет в Республике Татарстан во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, IT-индустрии и т.д.

«Конечно, науке необходим приток молодых специалистов. На решение этой задачи, в числе других, направлена принятая в 2022 году Государственная программа научно-технологического развития Республики Татарстан. Бесспорно, нужна популяризация науки, полноценное удовлетворение материальных и жилищных потребностей молодых ученых, всемерное стимулирование их творчества. А также работа с духовно-нравственными ценностями людей: исследователь обязательно должен быть патриотом своей страны и своего народа», – сказал депутат.