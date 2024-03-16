Ольга Павлова: “Для меня выборы – это не просто сопричастность, это еще и шаг в будущее”

- Для меня выборы – это не просто сопричастность, это еще и шаг в будущее, - сказала «КВ» Ольга Ивановна. – Сегодня, несмотря на провокации, народ России сплотился, чтобы выполнить свой гражданский долг. Отрадно, что в Татарстане люди идут на выборы всегда. Наш татарстанский народ имеет ярко выраженную гражданскую позицию, что очень радует. Недавно я вернулась из Донбасса. Была в Лисичанске и Рубежном. Вы знаете, с каким энтузиазмом и любовью к собственной стране там голосуют, к примеру, бойцы, медики. Эти люди – патриоты, они встали на защиту нашей страны. И народ Донбасса, несмотря на тяжелейшие условия, тоже идет на выборы.

Напомним, в России со вчерашнего дня впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.