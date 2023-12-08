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Ольга Павлова о решении Владимира Путина участвовать в выборах: «Это то, чего хочет народ»

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Россия/Мир
8 декабря 2023  16:58
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Депутат Государственной Думы VII созыва, Координатор партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ Ольга Павлова подчеркнулаа, что решение главы государства Владимира Путина о выдвижении на новый срок и его массовая поддержка на выборах станут общей победой россиян.

«Такое решение мог принять только сильный лидер, который необходим России именно сейчас. Я уверена, что это взвешенное решение и Владимир Владимирович делал его опираясь на реальный запрос наших граждан. Учитывая их волю и настрой», - отметила Ольга Павлова.

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