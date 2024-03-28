Ольга Павлова: Спорт - это великий посол мира

В марте член Общественной палаты РТ, советник председателя общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Ольга Павлова вернулась из Донбасса, где в составе группы таких же единомышленников была уже пятый раз со спортивной миссией и гуманитарной помощью.

В последнюю поездку в эту деятельность включился пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Никто не сдается и руки не опускает

Свою активную деятельность в плане доставки гумпомощи Ольга Ивановна совсем не афиширует. Об этих поездках корреспондент «КВ» узнала случайно на одном из мероприятий.

- Вот только из Донбасса вернулась, - вскользь сказала она.

- Вы были там? - вырвался у меня вопрос.

- Конечно, уже пять раз, и точку ставить пока не собираемся, - бодро ответила моя собеседница. - Данис Зарипов ездил с нами в этот раз. Успел встретиться с юными спортсменами, побывать в госпиталях, сыграть в хоккей. В госпиталях даже персонал выходил, чтобы его увидеть. Бойцы оживились. Кто-то обнимал его, разговаривал, а те, кто в более тяжелом состоянии, улыбались, смотрели. Для детей Данис скупил целый детский магазин! У некоторых из них практически нет одежды. Один маленький мальчик Максим ходит, по словам его мамы, в детской одежде своего отца. Мы там, в Лисичанске и Рубежном, проводим уроки физкультуры и разные спортивные мероприятия, привозим, к примеру, спортивный инвентарь, помогаем бойцам, госпиталям.

Во время интервью Ольга Ивановна удивила меня своей открытостью, женственностью и одновременно спортивным задором.

- Донбасс сам по себе был очень спортивным регионом да и сейчас им остается, - начала она. - Их спортивные школы славятся по всему миру. В Северодонецке раньше стоял большой ледовый дворец, но сейчас он сожжен, разгромлен. И вообще почти все детские спортивные школы в Донбассе стерты с лица земли. Мы зашли в одну из них. Больше всего меня потрясли разбросанные детские разрядные книжки и фотографии детей - лучших юных спортсменов. А на них следы от сапог. Такие грубые, грязные. «Они сами затоптали свое будущее», - пронеслось тогда у меня в голове. Даже неловко как-то было все это видеть. Как можно так ненавидеть людей, детей?.. Но никто не сдается и руки не опускает.

Мы благодарны заместителю премьер-министра РТ Евгению Анатольевичу Варакину, который всячески способствует нашей деятельности в подшефных Татарстану городах. Он и сам делает очень многое. В последние годы Евгений Анатольевич буквально всем этим живет. И в нашей команде есть костяк, те, кто ездит каждый раз и регулярно помогает. В сборе гуманитарной помощи участвуют все наши татарстанские спортсмены и многие известные личности. К примеру, в марте депутат Госсовета РТ VI созыва, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева организовала передачу в прифронтовой военный госпиталь Лисичанска оборудования для хирургического и реанимационного отделений. Замдиректора по организации и проведению спортивных мероприятий ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства спорта РТ, председатель региональной общественной организации «Готов к труду и обороне» РТ Эдуард Иванов собрал средства для военного госпиталя Лисичанска по нуждам оргтехники для организации работы медицинского персонала. Депутат Госсовета РТ VI созыва, генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити» Альбина Насырова в очередной раз оказала помощь мирным гражданам Лисичанска и Рубежного. Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Ак Буре» Казани Павел Никулин на личные средства приобрел морозильный ларь в военно-полевой госпиталь Лисичанска. Директор республиканского центра «Черноморец» Министерства по делам молодежи РТ Евгений Ветров, который с сентября 2022 года занимается организацией отдыха детей и перевозок их в детские оздоровительные лагеря РТ из красной зоны прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного, организовал в этот раз физкультурно-спортивные мероприятия c детьми в этих городах. За счет личных средств он приобретает и поставляет спортивное оборудование и инвентарь в Лисичанск и Луганск. Кроме этого, Евгений принимает самое активное участие в сопровождении гуманитарных конвоев в наши подшефные регионы. Директор МБУ «Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства Верхнеуслонского муниципального района РТ» Леонтий Яковлев с 2023 года тоже участвует в доставке гуманитарных грузов на территорию ЛНР. Несколько раз он сопровождал организованную группу детей из Лисичанска и Рубежного в Татарстан для дальнейшего их отдыха и оздоровления в детских лагерях.

Активно помогает президент Федерации спортивной аэробики РТ Лейла Псардия. Они собирают гуманитарную помощь всей федерацией!

Не могу не сказать о наших водителях. Уважаю их безмерно. Газинур Сулейманов с 2022 года несколько раз в месяц ездит в Донбасс. Он и детей перевозил в Татарстан, что невероятно ответственно и сложно.

«Мы не делим ребят на «наших» и «ваших»

- Какое у вас впечатление о детях Лисичанска и Рубежного?

- Дети разные. Конечно, есть те, кто пережил личную трагедию, например гибель родителей или одного из них. Кто-то живет с дедушкой или бабушкой. Но мы не делим детей на «наших» и «ваших» и даем им то, что можем. Когда мы их перевозили в Татарстан для отдыха, который был организован для более чем 1,5 тыс. ребят благодаря Раису РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову, они по дороге увидели фонарики в Луганске. Их так удивило, что где-то другая жизнь. Есть свет, вода, чуть-чуть полегче. Меня поразило то, что сказала одна маленькая девочка: «Я сильно молилась Богу, чтобы он прислал мне ангелов». Имела в виду она не только нас, а, получается, весь Татарстан, который активно помогает своим подшефным городам. Здесь же, в республике, с этими детьми в том числе занимались и наши тренеры. Во время открытой тренировки они услышали команду тренера: «В одну шеренгу становись, на первый-второй рассчитайсь!» Их это так воодушевило - мирная, здоровая жизнь! И дети эти начали открываться, показывать, кто что умеет. А после этого пошли личные рассказы - как они бежали и прятались вместе со своими дедушками и бабушками, как несли собаку, как кто-то успел добежать до укрытия, а кто-то нет. Спорт - это великий посол мира, великая объединяющая идея. Это мы увидели по детям, которые взбодрились и снова поверили в хорошее.

- Расскажите о поездке, в которой участвовал Данис Зарипов.

- За два дня он побывал в Лисичанске, Рубежном и Луганске. Вначале он встретился с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко, который рассказал, что в городе около тысячи-полторы детей до 18 лет, но заниматься спортом могут не все из-за разрушенных спортивных сооружений. Но есть кружки в школьных залах. Затем Данис отправился в госпиталь Лисичанска, потом в Рубежное, где отдал большую партию детских вещей гуманитарному центру. Дальше снова госпиталь, но уже в Рубежном. Данис был впечатлен патриотизмом и смелостью наших бойцов, а они в свою очередь обнимали его и плакали. Следующий день Зарипов провел в Луганске. Там сохранился дворец спорта, в котором продолжают заниматься хоккеем.

Сначала он провел мастер-класс для юных хоккеистов, потом двусторонний матч. Полтора периода он играл за одну команду, полтора - за другую. Итоговый счет был равным - 7:7. Завершился день автограф-сессией. Также Зарипов вручил хоккеистам внушительную партию клюшек. Мне тоже было приятно с ним пообщаться. Это очень смелый, открытый человек.

Наши бойцы: смелые, честные, патриотичные

- Какие они - бойцы?

- Это не какие-то киборги бездушные, а ребята с человеческим лицом. Такие своего рода советские солдаты-освободители. Смелые, честные, патриотичные. Благодаря им у нас мирное небо над головой. Пообщались мы и с медиками, они там тоже герои. Удивило то, что много среди них совсем молодых. А ведь какие сложнейшие операции они порою там выполняют! Каждый день спасают жизни людей.

- Вам не страшно туда ездить?

- Мне вообще никогда не страшно. Или, скорее, я об этом даже не думаю. Мой папа был полковником. В нашей семье были и есть военные и представители силовых структур. А моя мама была врачом. Родной брат работал военным медиком. Так что все это мне в какой-то степени близко и знакомо. От этих поездок мы получаем моральное удовлетворение. Данис сказал, что такие чувства испытывал только после больших матчей, когда брал крупный трофей. И у меня было много проектов, побед, но, может быть, то, что я сейчас делаю, самое важное в моей жизни. С тех пор как началась спецоперация, многие люди объединились, раскрылись с новой стороны. Оказывается, у нас столько сердобольных, неравнодушных людей! Восхищают медики, которые работают в зоне СВО. Некоторые из них покинули достаточно высокие посты, бросили престижные работы и пошли трудиться в госпитали. С такими людьми победа точно будет за нами.