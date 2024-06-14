Ольга Серябкина станет хедлайнером Дня молодежи в Казани

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Город
14 июня 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2024 году День молодежи в Казани обещает стать по-настоящему ярким и запоминающимся событием. Хедлайнером праздничного концерта станет известная российская певица, автор песен, актриса и телеведущая Ольга Серябкина.

Ее хиты, такие как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала», хорошо известны всем поклонникам современной поп-музыки.

Выступление Серябкиной состоится в рамках концертной программы в экстрим-парке «УРАМ» 29 июня. Также выступят локальные артисты, диджеи и исполнители, подавшие свои заявки на open-call.

Помимо музыкальной программы, в День молодежи будет представлена богатая спортивная программа, включающая контесты (соревнования) по самокату, воркауту, стритболу, роликам, паркуру, волейболу, теннису и джиу-джитсу.

Также на площадке экстрим-парка пройдет Чемпионат России по BMX и Чемпионат Республики Татарстан по баскетболу 3 х 3.
 

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