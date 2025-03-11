Полигон в Алексеевском районе Татарстана получил одобрение госэкспертизы

Межмуниципальный полигон с производственной базой в Алексеевском районе Татарстана успешно прошел государственную экспертизу. Специалисты оценили проектную документацию и результаты инженерных изысканий, что подтверждается данными государственной информационной системы ЕГРЗ.

Застройщиком объекта выступает управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Разработкой проектной документации занимался Институт проектирования, экологии и гигиены из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на строительство полигона будет направлено более 800 миллионов рублей. Площадь объекта составит 40 гектаров. Полигон предназначен для утилизации и переработки отходов, что позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе и повысить эффективность управления отходами.