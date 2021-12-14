 Омбудсмен по правам ребенка РТ Волынец навестила девочку, которую избивала мать
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Омбудсмен по правам ребенка РТ Волынец навестила девочку, которую избивала мать

Ребенок находится в детской больнице, серьезных травм девочка не получила.

Город
14 декабря 2021  14:20
Автор:
Джамиля Садриева

Омбудсмен по правам ребенка РТ Ирина Волынец навестила полуторагодовалую девочку, которую избивала, снимая на видео, собственная мать.

Омбудсмен отметила, что больница оказывает полуторагодовалому ребенку не только медицинскую помощь, но и социальную. 

«Большое спасибо врачам, они у нас лучшие в мире. Девочка худенькая, но мы отогреем и откормим», — сказала Волынец. 

Видео с побоями ребенка появилось в интернете на прошлой неделе, Следственный комитет по РТ завел на женщину дело. 

Сейчас ребенок находится в детской больнице ЦГКБ № 18. «Состояние хорошее, внутренние органы не повреждены, синяки постепенно проходят», — говорит о самочувствии девочки педиатр Татьяна Мороз. 

Напомним, что ранее «КВ» писали о том, что женщина избивала свою дочку, чтобы позлить мужа, который с нею не жил. 

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