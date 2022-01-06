Омикрон уже в Татарстане, а статистика «необъективна»: новогодние каникулы ковиду не помеха

В январские праздники татарстанцы отдыхают, разъезжаются по родственникам, гуляют в парках, позабыв про ОРВИ, грипп и коронавирус. Несмотря на толпы жителей и туристов у главных достопримечательностей республики, официальная статистика демонстрирует снижение темпов заболеваемости COVID-19. Но радоваться не стоит, ковид и не собирается отступать, а власти республики не прекращают напоминать о ревакцинации и уже готовятся прививать детей. Подробнее о том, как обстоят дела с коронавирусом в Татарстане, читайте в обзоре «Казанских ведомостей».

«Статистика необъективна»: почему на самом деле болеет большее количество людей

На сегодняшней пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила о снижении темпов вакцинации. Если за неделю до Нового года количество заболевших снизилось на 40%, то сегодня этот показатель равен лишь 10%. Но несмотря на то, что нынешние показатели нельзя назвать рекордными, все-таки они демонстрируют значительное уменьшение количества заболевших.

Правда, как сказала Авдонина, верить этим цифрам не стоит. Сегодняшняя статистика — вовсе не объективна. Дело в том, что в период новогодних каникул большинство жителей республики отдыхают, разъезжаются по родственникам или же отправляются в поездки за границу и по России. В таких условиях люди просто не хотят прерывать свой отдых, обращаясь в больницу, даже если чувствуют симптомы коронавируса.

«Это скорее всего связано с тем, что все-таки люди находятся на отдыхе: это каникулы, выходные дни. Многие разъехались. Вполне возможно, многие просто не обращаются за медицинской помощью при наличии каких-либо симптомов», — отметила спикер.

Авдонина также призвала бережнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать помощью врачей в случае если самочувствие человека ухудшилось. Своевременная диагностика коронавируса позволяет избежать тяжелых последствий заболевания, подчеркнула она.

Омикрон уже в Татарстане, просто его пока не выявили

Не обошлась пресс-конференция и без главной темы последних дней — омикрон-штамма коронавируса. Учитывая, что его совсем недавно обнаружили в соседней с Татарстаном Нижегородской области, сейчас вопрос его выявления стоит особо остро. По словам Авдониной, официально омикрона в республике нет, но вполне вероятно, что новый штамм коронавируса уже распространяется среди жителей Татарстана.



«Ученые считают, что омикрон уже циркулирует среди жителей Российской Федерации, и такие находки в стране есть. У нас положительных находок нет, но нужно понимать, что омикрон может на 100% не выявляться тестированием. Поэтому в данный момент мы отрабатывает тот риск, что омикрон уже циркулирует», — сказала Авдонина.

Но несмотря на наличие новой разновидности ковида в соседнем регионе, там омикроном заболела 28-летняя девушка, тестировать всех приезжающих из Нижнего Новгорода в Татарстан пока не планируют, поскольку реализовать это крайне трудно.

«Мы на сегодня выборочно тестируем лиц, которые прибывают из тех стран, где регистрируется омикрон. На сегодня 317 человек, прибывших из ЮАР, Китая, Англии Израиля даже внутренними, транзитными рейсами протестированы. Положительных находок не выявлено», — подчеркнула она.

Школьные каникулы продлевать не планируют, но детей хотят вакцинировать

После завершения каникул в республике ждут рост случаев заражения COVID-19, особенно среди такой мобильной группы населения, как школьники. Но как заверила Авдонина, продлевать каникулы в общеобразовательных учреждениях все равно не планируется.

«Вполне ожидаемо будет увеличение числа заболеваний после каникул, однако все учреждения начнут работать в штатном режиме», — заявила Авдонина.

Тем временем в Татарстане ждут вакцину против коронавируса для детей. Татарстан уже отправил заявку и ждет ее получения, сообщил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Заявка от республики Татарстан направлена в установленном порядке. Детские поликлиники и склады готовы к принятию вакцины, как только она поступит, она сразу будет использована», — отметил он.

Особенно остро стоит и вопрос ревакцинации. Пока что в республике повторную прививку от COVID-19 сделали только 30% населения.

«Всего провакцинировано — 2 293 281 человек. Прирост начиная с 30 декабря — 3 132 человека. Из них — 1 862 453 человек получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли — 138 274 человека. Это всего лишь 30% от подлежащих», — отметил Лопушов.