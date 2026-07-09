Омск примет XXVI Федеральный Сабантуй 17 и 18 июля

Омск, носящий статус Культурной столицы России, станет площадкой для проведения XXVI Федерального Сабантуя. Праздник состоится 17–18 июля, в нём примут участие представители 30 регионов России и Казахстана, сообщили в пресс-службе Всемирного конгресса татар.

На встрече, посвящённой подготовке, организаторы подчеркнули, что главная задача – сохранить традиционную атмосферу и глубинный смысл праздника. Ежегодно при участии конгресса проходит более 4 тысяч Сабантуев, а Федеральный объединяет всю страну.

В Омске события развернутся на трёх площадках. Основные – в парке "Зелёный остров": торжественное открытие, борьба "Корэш", гала-концерт. На ипподроме пройдут конные скачки, в филармонии – камерные выступления звёзд татарской эстрады.

Гостей ждут ярмарка, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, ремёсла, а также соревнования по перетягиванию каната, лазанию на столб и другим традиционным забавам. Символ праздника – статуэтка крылатого коня Тулпара – будет передана Омску как новому хозяину Сабантуя.