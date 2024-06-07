«Он защищает родину, я поддерживаю»: история жены контрактника из Татарстана

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Республика
7 июня 2024  07:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Мама четырёх детей из Татарстана, жена 45-летнего контрактника, участвующего в специальной военной операции, Татьяна Магданова рассказала о своей поддержке решения супруга защищать Родину.

 Фото: © семейный архив

«Я полностью поддерживаю выбор моего мужа защищать Родину. Это его долг, его решение, и я его полностью поддерживаю», – сказала она.

Татьяна отметила, что она гордится своим мужем и еще больше уважает его за его решение участвовать в СВО. Она также выразила уверенность в том, что ее муж вернется домой живым и невредимым.

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