ОНФ обратился к правоохранителям РТ из-за карьера вблизи скотомогильника с сибирской язвой

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к правоохранителям Татарстана с просьбой провести проверку по поводу разработки карьера вблизи скотомогильников с сибирской язвой в Азнакаевском районе республики. Об этом сообщается на сайте общественников.

По информации ОНФ, карьер по добыче песчано-гравийной смеси в месторождении "Сарлинское" функционирует с конца 2020 года. По заверениям местных жителей, которые и обратились к общественникам, карьер работает незаконно в санитарно-защитной зоне скотомогильника и биотермической ямы.

Организация карьера по добыче песчано-гравийной смеси месторождения "Сарлинское" началась в конце 2020 года. Ситуация, как заверяют в ОНФ, представляет крайнюю опасность для окружающей среды и для жителей ближайших районов республики Фото: © ОНФ

Как отмечают в ОНФ, ранее местные жители безуспешно обращались в Минэкологии РТ, а также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Последняя лишь привлекла к административной ответственности машиниста и организацию, осуществляющую работы.

Меж тем эксперт татарстанского отделения ОНФ Николай Борознов отметил высокую вероятность вспышки инфекционного заболевания.

«Открытие карьера с нарушением санитарно-защитной зоны увеличивает риск распространения инфекционного заболевания, а также вызывает опасения из-за выброса других токсичных веществ в окружающую среду», – сказал он, отметив, что добываемый в карьере песок теоретически может использоваться при строительстве социальных объектов.