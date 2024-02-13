Онкологи из Татарстана удалили опухоль ветерану Великой Отечественной войны

Анасу Хайруллину 96 лет, он ветеран, пограничник. В Нижнекамскую районную больницу попал в экстренном порядке из-за плохого самочувствия.

Фото: пресс-служба Нижнекамской ЦРМБ

Во время обследования врач обнаружил у ветерана опухоль сигмовидной кишки с частичной непроходимостью.

«Тянуть время было нельзя, мы сразу же забрали пациента из приемно-диагностического отделения в онкологическое и уже на следующий день прооперировали», - рассказал заведующий онкологическим отделением Марат Хайруллин.

Перед этим ветеран Великой Отечественной войны попросил: «Доктор, мне бы до 100 лет дожить». Операцию он перенес хорошо. Сам признался, что сейчас чувствует себя с каждым днём всё лучше, он поблагодарил врачей и в скором времени планирует вернуться к своей семье. У Анаса Шафигуловича две дочери, четыре внука и два правнука.

«Риски во время операции есть всегда. Когда пациенты возрастные, переживаешь, как перенесут вмешательство, как выйдут из наркоза. Наш пациент операцию, которая длилась почти два часа, перенес хорошо. Мы все здесь им восхищаемся! Активный, бодрый, он настоящий пример для нас. К счастью, метастазов у него не обнаружено», - рассказал Марат Хайруллин.