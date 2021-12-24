 ООН использует опыт татарстанского фонда по доставке гуманитарной помощи в Афганистан
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ООН использует опыт татарстанского фонда по доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Доставляемой в Афганистан гуманитарной помощи по-прежнему катастрофически не хватает.

Город
24 декабря 2021  10:17
Автор:
Ольга Ильина

Представители международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), начали отправлять жителям северных провинций Афганистана гуманитарную помощь, пользуясь опытом казанского благотворительного фонда мусульман России. Об этом «Татар-информу» рассказал генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

«Целевая передача помощи фонда фиксируется на фото и видео, а также делимся в соцсетях. Теперь такой контроль за передачей гуманитарной помощи стали использовать и представители ООН», – отметил Хабибуллин. По его словам, гуманитарная помощь таких крупных международных организаций, конечно же, радует.

Более того, фонд получил разрешительные документы от правительства Афганистана. На сегодня сотрудники благотворительного фонда мусульман России передали 48 тыс. упаковок медикаментов. Но доставляемой в Афганистан гуманитарной помощи по-прежнему очень мало, заключил гендиректор фонда.

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