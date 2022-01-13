«Open space, кафе и креативные пространства»: когда на фабрике «Спартак» в Казани появится IT-парк

Пока казанцы отдыхали на новогодних каникулах, на территории бывшей обувной фабрики «Спартак» снесли еще одно здание. Сейчас среднеэтажный корпус превратился в груду строительных отходов.

«Работа идет полным ходом»

Обувная фабрика «Спартак» была основана еще в 1916 году и поставляла обувь во всю страну. В 2016 году предприятие отпраздновало свое столетие, а уже в 2017 вошло в процедуру банкротства.

Предприятие входило в орбиту «Татфондбанка». В 2018 году Арбитражный суд признал предприятие банкротом и в отношении фабрики было открыто конкурсное производство. Далее «Спартак» ушел с молотка за 551 млн рублей — по цене почти втрое ниже стартовой.

Фабрику в 2021 году приобрел АО «Связьинвестнефтехим», которое контролирует правительство республики. До этого времени эксперты видели на териитории бывшей обувной фабрики жилую застройку с видом на озеро, обновленный офисный комплекс или центр креативных индустрий. В свою очередь комитет ОКН предлагал казанцам решить, нужна ли госохрана для зданий фабрики.

Но в октябре прошлого года Президент РТ Рустам Минниханов заявил о появлении нового IT-парка. По его словам, для этого проекта было рассмотрено несколько площадок, но остановились именно на зданиях легендарного республиканского предприятия.

Сейчас на Спартаковской, 2 — место стройки, рабочие избавляются от остатков «Спартака» и уже возводят новое здание.

«Пока не знаем, когда будет новый парк, нам ничего неизвестно. Работа идет полным ходом», — рассказал мне один из рабочих, который вышел с территории стройки.

На заборе висят таблички, которые предупреждают о запрете делать фото и видео, а также о запрете на вход на старую фабрику. Информационный лист о датах реализации проекта и застройщике найти не удалось. На эти вопросы нашему изданию ответили в пресс-службе Министерства цифровизации.

«Технопарк „Спартак» по планам начнет свою работу в декабре 2022 года. Он будет частью IT-квартала», — сообщили в пресс-службе.

Так, общая площадь строящегося технопарка — 43 840 кв. м. Это почти в 1,5 раза больше здания нынешнего казанского ИТ-парка.

Парк будет действовать в двух зданиях — в основном и новом, который только еще строят. Ранее основное здание было включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Остальные два не представляли культурной ценности, поэтому были снесены.

«Преимущественно рабочие помещения будут в формате open space — это в том числе позволит увеличить вместимость и дать рабочие места большему количеству компаний», — подчеркнули в Министерстве.

При этом на новое площадке за пять лет планируется создать более трех тысяч рабочих мест для 130 новых компаний.

«Цель — объединить IT-компании и творческие профессии»

В Министерстве рассказали, что основная цель нового проекта — объединить в деловом квартале не только IT-компании, но и творческие профессии на стыке цифровых технологий.

«Для них будут созданы креативные пространства. Помимо этого, как в технопарках в Казани и Набережных Челнах, на территории будет несколько заведений общественного питания и общественные пространства, доступные для всех, не только для резидентов ИТ-парка», — говорится в сообщении Минцифры в ответ на запрос «КВ».

Ранее в Telegram-канале «Чак-чак bug» появился примерный эскиз будущего парка.

Фото: © Telegram-канал «Чак-чак bug»

Вопросы о финансирование проекта и застройщике в Министерстве отказались комментировать. Отметили, что это пока не разглашается.