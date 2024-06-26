Операция «Нерест» в Татарстане предотвратила ущерб природе на 48 млн рублей

Более 3 тысяч рейдов и почти полсотни уголовных дел – таков итог масштабной операции «Нерест-2024», проведенной в Татарстане с целью защиты водных биоресурсов. О результатах рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров, пишет пресс-служба комитета.

С 25 апреля по 5 июня сотрудники надзорных ведомств провели на водоемах республики 3 тысячи рейдовых мероприятия. Выявлено 34 факта незаконной добычи рыбы, которые могут быть квалифицированы как уголовные преступления. 828 нарушителей привлечены к административной ответственности.

Благодаря активной работе удалось предотвратить ущерб водным биоресурсам на сумму 48 миллионов рублей. Изъято более 2,4 тысяч незаконных орудий лова.

Помимо рейдов проводилась и профилактическая работа: в рамках акции «Рыбе-Быть!» силами более 13, тысяч участников, включая школьников и студентов, было установлено свыше 24 километров искусственных нерестилищ. Это позволит создать благоприятные условия для воспроизводства рыбных запасов в водоемах республики.