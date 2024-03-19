Оперативники задержали автоугонщика в Елабуге

Жителя Елабуги задержали по подозрению в угоне, рассказали в МВД по РТ.

Два дня назад местный житель обнаружил пропажу автомобиля и обратился за помощью в полицию. Оперативники нашли пропавший «УАЗ» в соседнем селе.

Выяснилось, что 31-летний подозреваемый отдыхал в кафе Елабуги. Изрядно выпив, ушел домой, а по пути заметил тот самый автомобиль, задняя дверь которого не была закрыта на ключ.

Мужчина проник в машину, замкнул провода замка зажигания и уехал.

Сейчас он находится под подпиской о невызде.