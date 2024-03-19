Оперативники задержали автоугонщика в Елабуге

news_top_970_100
Республика
19 марта 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителя Елабуги задержали по подозрению в угоне, рассказали в МВД по РТ. 

Два дня назад местный житель обнаружил пропажу автомобиля и обратился за помощью в полицию. Оперативники нашли пропавший «УАЗ» в соседнем селе.

Выяснилось, что 31-летний подозреваемый отдыхал в кафе Елабуги. Изрядно выпив, ушел домой, а по пути заметил тот самый автомобиль, задняя дверь которого не была закрыта на ключ.

Мужчина проник в машину, замкнул провода замка зажигания и уехал.

Сейчас он находится под подпиской о невызде.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Через две недели в России начнут рассылать тестовые электронные повестки
В Татарстане накажут псевдожурналиста, который похищал ордена у родственников ветеранов
Татарстанцев приглашают принять участие в ежегодном экомарафоне и сдать макулатуру
Татарстанские предприниматели на 4,9 из 5 оценили качество оказания услуг по оформлению недвижимости
В Татарстане меры соцподдержки многодетных семей распространят на семьи со студентами-очникам
Оперативники задержали автоугонщика в Елабуге
Треть россиян планирует отправиться летом в путешествие
В одном из районов Татарстана школьным поварам выплатят по 50 тысяч рублей, чтобы удержать кадры