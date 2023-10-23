Оператор связи в Татарстане заплатит 800 тысяч государству за пропуск вызовов с подменных номеров

Республика
23 октября 2023  11:37
Автор:
Виктория Осинина

В Татарстане по инициативе прокуратуры оператор связи привлечен к административной ответственности за пропуск вызовов с подменных номеров, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура Московского района Казани, изучая уголовные дела о мошенничестве, установила, что в феврале прошло года на номера телефонов граждан поступили звонки от неустановленных лиц, которые обманным путем пытались похитить 1,6 млн рублей. При этом злоумышленники связывались с потерпевшими через иностранного оператора связи с использованием якобы российских номеров.

Вопреки требованиям закона, отечественный оператор связи не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменных номеров, а также не прекратил оказание услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

Прокуратура возбудила в отношении оператора связи административные дела, по результатам рассмотрения которых юридическому лицу судом были назначены штрафы на общую сумму 800 тыс. рублей в доход государства.

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