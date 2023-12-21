Операторы горячей линии 117 отвечают на любые вопросы о контрактной службе

Руководитель горячей линии 117 в РТ Лилия Иванова рассказала о работе контакт-центра.

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Республика
21 декабря 2023  06:49
Автор:
Владислав Косолапкин

«В Татарстане у нас два контакт-центра: один в Казани, другой в Набережных Челнах. В каждом из них есть две группы, одна отвечает на звонки по линии 117 – о службе по контракту, вторая по линии 122 – по вопросам о частичной мобилизации», – объяснила Лилия Иванова.

Операторы в контакт-центрах делятся на две категории: одни принимают звонки и консультируют, другие - операторы-рекрутеры с расширенным функционалом. Контакт-центр начал работу в марте и принял более 35 тысяч звонков. Горячая линия работает круглосуточно, каждый оператор в среднем обрабатывает 50-70 звонков в день. Для получения информации о службе по контракту необходимо звонить на номер 117, для вопросов о частичной мобилизации - на номер 122. Чаще всего жителей республики интересует последовательность действий при оформлении на службу по контракту и выплаты.

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