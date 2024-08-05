Оперу-легенду «Кара пулат» представят в Болгаре

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Республика
5 августа 2024  09:13
Автор:
Эндже Гарафиева

16 августа под открытым небом Болгарского музея-заповедника состоится показ оперы «Кара пулат» (в переводе «Черная палата»). Зрителей ждет не просто спектакль, а настоящее погружение в историю и легенды древнего города. 

Впервые сцена для оперы будет расположена не в театре, а на фоне подлинного памятника XIV века – Черной палаты. Сооружение золотоордынской эпохи, хранящее в себе множество тайн, станет декорацией для мистического сюжета «Кара пулат». 

Легенда повествует о трагической судьбе двенадцати девушек, ставших жертвами жестокости воинов Тамерлана. Дополнит атмосферу современная световая визуализация, которая преобразит древние стены.

Спектакль начнется в 20:30 16 августа и будет доступен для всех желающих, вход свободный. 

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