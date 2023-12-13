Учителя из Татарстана победили в конкурсе «Лучший урок финансовой грамотности»

Как сообщила пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России, всего в этом году на конкурс поступило 157 заявок от педагогов из разных регионов. В итоге выбрали победителей в шести номинациях.

Лучшей методической разработкой для начальной школы признан урок-экскурсия учителя Затонской средней общеобразовательной школы имени В. П. Муравьева Ирины Илюшиной из Камско-Устьинского района РТ. Во время урока она анализирует преимущества наличных денег и безналичной оплаты, а также демонстрирует работу банкомата.

Лучшей в номинации для учеников 5–9-х классов оказалась авторская методика учителя истории и обществознания многопрофильного лицея №185 города Казани Ирины Веденяпиной. Изучая тему «Семейный бюджет», школьники рассчитывают доходы и расходы семьи, а затем графически изображают бюджет, используя мастер диаграмм.

В свою очередь лучшим уроком для старшеклассников стала разработка учителя истории и обществознания Бурнашевской средней общеобразовательной школы Алсу Хуснуллиной из Апастовского района РТ «Финансовые мошенники и финансовые пирамиды». Особенность занятия заключается в том, что оно проходит на татарском языке.

Была отмечена и лекция преподавателя Казанского торгово-экономического техникума Венеры Валиевой, посвященная расчету процентов по депозиту. Специалисты обратили внимание, что педагог выступает не только в качестве инструктора, транслятора знаний и умений, но и в качестве модератора, консультанта и организатора самостоятельной познавательной деятельности студентов.

В номинации «Ловушки мошенников: как распознать и защитить свои финансы» победительницей стала учитель истории одной из школ Санкт-Петербурга Ольга Князева с разработкой «Экспромт-театр по финансовой грамотности». Методика, заключающаяся в постановке спектакля без предварительной подготовки, применяется на уроках обществознания в классах с 7-го по 9-й.

Учитель информатики из Республиканского центра образования Республики Коми Ольга Мазанова победила в номинации «За системный подход в повышении уровня финансовой грамотности». Она подготовила программу внеурочной деятельности «Изучаем финансовую грамотность вместе с мультипликационными героями» для обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет.

Конкурс, направленный на поощрение творческой инициативы педагогов, Национальный банк по Республике Татарстан проводит уже седьмой год подряд. За это время на него поступило более тысячи авторских разработок.