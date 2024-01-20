Определились победители специального молодежного жилищного конкурса Татарстана

Напомним, что данный конкурс проводится региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» совместно Министерством по делам молодежи РТ и с Государственным жилищным фондом при Раисе РТ.

В этом году в жилищном конкурсе приняли участие 215 активных молодых людей. Как сообщило Минмолодежи РТ, в итоге получили возможность приобрести в соципотеку собственное жилье 49 из них (с 2014 года ежегодно определяют 49 победителей). Они представляют 12 районов и городов Татарстана.

«Ежегодно растет количество заявок на конкурс, значит проект востребован у целевой аудитории. Жилищный конкурс является важной мерой поддержки молодежи. Наше ведомство курирует четыре программы. Но этот конкурс отличается тем, что участниками могут стать разные категории молодежи вне зависимости от семейного положения: студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, представители сельской и работающей молодежи, принимающие активное участие в реализации молодежной политики Республики Татарстан», - рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Министр отметил, что конкурс реализуется с 2012 года. Тогда по итогам перового конкурса было принято решение по 12 соципотечным квартирам для активистов молодёжных проектов и программ. И с каждым годом их количество постоянно увеличивалось. Необходимое условие участия в конкурсе – совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи в объектах жилищных прав менее 18 квадратных метров.

В случае победы в Конкурсе

первоначальный взнос за выбранную квартиру составляет не менее 10% от общей стоимости, в связи с чем важным критерием участия выступает платежеспособность и наличие стабильного совокупного дохода заявителя для своевременного погашения ежемесячных платежей.

«Я работаю в Комитете по делам детей и молодежи Казани и учусь в Казанском федеральном университете. В активной общественной деятельности я уже больше 10 лет, последние 4 года занимаюсь развиваюсь в медиа направлении — освещение молодежных студенческих событий и проектов городского, республиканского и федерального масштабов. Весь этот опыт помог мне с уверенностью решиться на участие в конкурсе. Очень нужная социальная поддержка для молодежи, особенно когда уже заканчиваешь учебу и вступаешь во взрослую жизнь. Ведь для выпускников самое актуальное – это решение вопроса с жильем и трудоустройство. Большой стимул, чтобы и дальше продолжать активно участвовать в разных проектах и программах, стараться быть полезной своей республике», - отметила одна из победителей Аделина Хатмуллина.

Еще один из победителей – Руслан Садретдинов, является председателем Ассоциации студенческих научных кружков, занимается развитием и популяризацией студенческой науки. «Я являюсь председателем Ассоциации студенческих научных кружков, занимаюсь всяческим развитием и популяризацией студенческой наукой. За время моей студенческой жизни поучаствовал и организовал более 50 научных проектов, в том числе международных. Это и фестивали наук, и круглые столы, и различные школы актива. В этом году нашей командой из института получилось выиграть грант «Студенческий стартап» и получить финансовую поддержку своего проекта. Так что уже в этом году мы сможем организовать городской исторический фестиваль. Решил подать заявку на жилищный конкурс, реализовать еще одну свою цель-мечту. Рад, что оказался в списке победителей. Очень здорово, что в нашей республике существуют такие программы, которые позволяют инициативной молодежи улучшать свои жилищные условия», - поделился он своими впечатлениями.

Подробную информацию об участии в конкурсе, подаче заявки можно узнать в официальной группе «Молодежный жилищный конкурс Республики Татарстан».