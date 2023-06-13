Опрос: 10% татарстанцев связали причину отсутствия собаки с некачественной инфраструктурой для выгула

Порядка 10% жителей Татарстана назвали в качестве причины не заводить собаку отсутствие качественной инфраструктуры для ее выгула. Об этом сообщила сегодня менеджер развития дог-френдли-среды Дарья Раек.

«Мы поинтересовались у категории «невладельцев», почему они не заводят собаку. Нас порадовало, что всего лишь 14% ответили, что не любят собаку или не хотят ее. Что важно, 10% респондентов отметили отсутствие качественной инфраструктуры для выгула. Это еще один аргумент для нас заняться этим вопросом», – сказала Раек.

Спикер отметила, что опрос проводился в рамках голосования по благоустройству общественных пространств. До опроса по созданию дружелюбной среды для животных, с ее слов, дошел каждый третий участник голосования.

«Самое удивительное, что у 77% респондентов собак не было. Это говорит о том, что запрос на эту инфраструктуру есть у всех категорий жителей», – добавила она.

По словам Раек, 81% респондентов отметили что не имеют в пешей доступности мест для дрессировки и выгула собак, 64% готовы участвовать в решении проблемы с нехваткой мест в городе.

«Многие отмечают что не хватает именно огороженных мест, где можно было бы безопасно спустить собаку с поводка. 42% владельцев отметили, что никогда не спускают собаку с поводка. Двоякий результат: это говорит об ответственности перед жителями, грустно, что постоянный выгул на поводке не дает животным удовлетворить все свои потребности», – резюмировала она.