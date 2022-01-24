 Казань в рейтинге доступности высокооплачиваемой работы заняла пятое место
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Казань в рейтинге доступности высокооплачиваемой работы заняла пятое место

Топ-5 традиционно возглавила Москва, куда съезжаются все высококвалифицированные российские специалисты.

Город
24 января 2022  15:05
Автор:
Николай Лукоянов

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге доступности высокооплачиваемой работы среди населения. Из пяти возможных баллов Казань набрала 2,5. Рейтинг составил сервис SuperJob.

Из данных рейтинга можно предположить, что казанцы не сильно надеются найти высокооплачиваемую работу в родном городе, подводят итог специалисты сервиса. 

В Москве, которая считается наиболее развитым городом в стране, далеко не все местные жители также надеются найти работу с высокой зарплатой. Показатель Москвы в рейтинге не дошел и до трех из пяти возможных баллов (2,8 баллов), но тем не менее, столица РФ занимает в нем первое место.

Екатеринбург и Пермь набрали почти одинаковое количество баллов в рейтинге (2,57 и 2,56 баллов соответственно).

Хуже всего обстоят дела в Волгограде (1,89 баллов)  и Омске (2,09 балла).


 

 

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