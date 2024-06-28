Опубликованы эскизы новой школы «СолНЦЕ» с уникальными круглыми окнами

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Город
28 июня 2024  11:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева опубликовала в своем Telegram-канале эскизы Центра робототехники школы «СолНЦЕ», который будет построен в Казани.

Фото: соцсети Елены Валеевой

Архитектор отметила особое внимание к детализации фасадов и использованию круглых окон разных форм и размеров. Она также поделилась опытом работы с командой архитекторов, отметив важность обмена информацией и мнениями в процессе творчества.

«Розы, люкарны, иллюминаторы, «бычьи глаза», перла барокко, слухи и тд. – все это частные случаи круглых окон», – написала Елена Валеева, отметив их роль в создании уникального и запоминающегося облика здания.

Фото: соцсети Елены Валеевой

В проекте школы «СолНЦЕ» используются разнообразные архитектурные решения: кирпичная кладка, декоративные элементы, остекление. Сочетание разных материалов и форм создает динамичный и интересный фасад.

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