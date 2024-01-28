Орденоносец из РТ приехал домой в отпуск и встретился с главой Альметьевского района

Военнослужащий прибыл в республику на побывку. Во время отпуска он встретился с главой Альметьевского района Тимуром Нугмановым, обсудив как боевое расположение, так и бытовые вопросы.

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Республика
28 января 2024  08:16
Автор:
Владислав Косолапкин

В 2022 году Александр отправился на защиту Родины. В зоне СВО он проявил решительность, смелость и отвагу, спасая товарищей и прорывая линии наступления противника. За свои выдающиеся поступки военнослужащий был награжден орденом Мужества, который вручил министр обороны Сергей Шойгу.

15 января 2023 года Александр, выполняя боевую задачу в составе штурмовой группы, грамотно оценил обстановку и занял выгодное положение для атаки противника. Таким образом, под его руководством танк нанес огромный урон противнику, деморализовав его, и позволил штурмовой группе продолжить наступление.

По словам близких, Александр не хочет афишировать свою фамилию и лицо из-за того, что его бабушка тяжело болеет и не знает о его участии в военных действиях.

Администрация отметила, что гордится своими героями и всеми защитниками Родины, которые проявляют стойкость, отвагу и самоотверженность для обеспечения безопасности и спокойствия.

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