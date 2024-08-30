Ореховый сезон в Татарстане в самом разгаре: польза и особенности лесных орехов

В этом году в Татарстане наблюдается богатый урожай лесных орехов. Ученые Казанского федерального университета рассказали о пользе этого продукта и особенностях его выращивания в республике.

По их словам, в Татарстане произрастают два основных вида дикорастущих орехов — это лесной орех (лещина обыкновенная) и миндаль низкий, занесенный в Красную книгу республики.

Доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Галина Демина. Она добавила, что сбор миндаля низкого запрещен.

Лесной орех, богатый витаминами, макро- и микроэлементами, является ценным источником энергии и полезных веществ. «В 100 граммах содержится более 650 килокалорий, примерно на 70 процентов орех состоит из масла, 15 процентов – это белок, около 5 процентов – сахара. Кроме того, в лесном орехе есть витамины и макро- и микроэлементы, антиоксиданты. Лесной орех используется для изготовления противоопухолевых препаратов», – рассказала врач-диетолог Университетской клиники КФУ Эльвира Аминева.

Она подчеркнула, что лесные орехи помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, а также способствуют снижению веса, улучшению работы кишечника и внешнего вида кожи. «Некоторые исследования показывают, что лесные орехи улучшают память и когнитивные функции», – добавила диетолог.

Однако, несмотря на все полезные свойства, Аминева рекомендовала употреблять лесные орехи не более горсти в день из-за их высокой калорийности.

«Лесные орехи – это один из самых распространенных аллергенов», – предостерегла диетолог. Поэтому важно употреблять их в умеренных количествах и выбирать орехи в скорлупе без добавок

Заведующий Учебно-производственным центром по изучению биоразнообразия ИФМиБ и руководитель Ботанического сада КФУ Нияз Салахов рассказал о декоративных видах орехов, произрастающих в Татарстане, плоды которых несъедобны. К ним относятся конский каштан и орех маньчжурский.