Орнитолог из Татарстана объяснил ранний прилет птиц «немыслимыми» климатическими рекордами

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Город
10 апреля 2024  17:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Раннее потепление в климатической полосе Татарстана повлияло на скорейшее возвращение пернатых в республику, заявил орнитолог из КФУ Ильгизар Рахимов.

Он и сам не поверил своим глазам, когда увидел необычное явление. Орнитолог считает, что весна поставила удивительный рекорд.

«Я воспринял сначала это как первоапрельскую шутку, но именно 1 апреля, например, был массовый прилет многих птиц», — заметил исследователь.

Над Казанью были замечены стаи коршунов численностью в несколько сотен особей, что случается редко.

Некоторые виды птиц пострадали зимой из-за обильных снегопадов, что привело к их перемещению из леса в города в поисках пищи.

В окрестностях Казани появились серые куропатки и впервые замечен белоспинный дятел. 

Ожидается последняя волна прилета птиц, которая может произойти до майских праздников.

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