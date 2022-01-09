 Оружие в России станет источником повышенной опасности
news_header_top_970_100

Оружие в России станет источником повышенной опасности

Закон об оружии вступит в силу с 29 июня этого года.

Республика
9 января 2022  15:05
Автор:
Роза Габитова

В 2022 году оружие в России станет источником повышенной опасности. Об этом сообщают «РИА Новости».

По изменениям, внесенным в федеральный закон, владельцы оружия будут нести еще большую ответственность. Теперь он не может передать его кому-то для использования даже на законном основании. При чрезвычайных ситуациях, например при ранении человека, пострадавший может засудить владельца ружья. 

Закон вступит в силу с 29 июня этого года.

Ранее «КВ» сообщали, Росгвардия подготовила законопроект, который предлагает ужесточить выдачу лицензий на оружие людям, не прошедшим проверку МВД и ФСБ.

 

Новости
На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и небольшой снег
В Челнах мужчина ограбил незнакомца за то, что тот отказался оплатить услугу «собутыльник на час»
В Татарстане вытаскивают фуру, провалившуюся под лед на переправе через Каму
Оружие в России станет источником повышенной опасности
Российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля
«Сколько можно это терпеть»: жители Челнов пожаловались на частое отключение горячей воды
В Татарстане производство пищевых продуктов увеличилось на 9,1%
В Татарстане за сутки от коронавируса умерли пять человек