В 2022 году оружие в России станет источником повышенной опасности. Об этом сообщают «РИА Новости».

По изменениям, внесенным в федеральный закон, владельцы оружия будут нести еще большую ответственность. Теперь он не может передать его кому-то для использования даже на законном основании. При чрезвычайных ситуациях, например при ранении человека, пострадавший может засудить владельца ружья.

Закон вступит в силу с 29 июня этого года.

Ранее «КВ» сообщали, Росгвардия подготовила законопроект, который предлагает ужесточить выдачу лицензий на оружие людям, не прошедшим проверку МВД и ФСБ.