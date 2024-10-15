Осенние каникулы в Казани: начало с 21 октября из-за саммита БРИКС

В Казани школьники получат возможность отдохнуть с 21 по 28 октября в связи с проведением саммита БРИКС. Это решение обусловлено важными мероприятиями, запланированными в рамках саммита. В отличие от Казани, в других регионах Татарстана осенние каникулы останутся без изменений и пройдут с 28 октября по 6 ноября.

Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС состоится в нашем городе с 22 по 24 октября. Он привлечет внимание участников из 33 стран, среди которых 24 государства будут представлены первыми лицами.

Президент России Владимир Путин намерен провести около 20 двусторонних встреч в рамках саммита.