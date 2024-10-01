Осенний призыв в армию стартует в Татарстане

Сегодня, 1 октября, по всей России, в том числе и в Татарстане, начался осенний призыв на военную службу. Призывной возраст остался прежним – с 18 до 30 лет.

В этом году ряды вооруженных сил пополнят 133 тысячи новобранцев. Их отправка запланирована 15 октября со сборных пунктов. Кроме этого, отмечается, что не изменится срок службы. Он равен 12 месяцам.

Старт осеннему призыву был дан еще 30 сентября, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Призывная кампания продлится до конца декабря.

Документом также определен порядок увольнения со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву подошел к концу.