 Основатель хосписа в Казани Владимир Вавилов стал лауреатом премии Андрея Первозданного
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Основатель хосписа в Казани Владимир Вавилов стал лауреатом премии Андрея Первозданного

Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Спецпроекты
14 декабря 2021  08:53
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане международной премией Андрея Первозванного «Вера и верность» был награжден председатель Фонда имени Анжелы Вавиловой, основатель хосписа в Казани Владимир Вавилов. Церемония награждения состоится 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

«Известие о том, что я попал в двадцатку кандидатов на премию фонда Андрея Первозванного, удивила и обрадовала меня. Но когда узнал, что стал победителем, сердце наполнилось гордостью, что я не зря занимаюсь этой работой», – поделился эмоциями Владимир Вавилов.

Он поблагодарил всех за признание его работы, и работы его команды, а также признался, что победа дает ему уверенность двигаться далье.

Ваввилов получил орденскую звезду, ювелирные знак, ленту и рукописную икону Андрея Первозванного. Весь комлпект наград он планирует передать в будущий храм второго хосписа, строительство которого сейчас идет в Казани. 

«Премия «Вера и Верность» вручается людям, которые в разных исторических обстоятельствах и условиях исполняли свой профессиональный и гражданский долг перед обществом.

 

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