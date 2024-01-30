Основная борьба со снегом происходит по ночам

Ночную экскурсию по Казани провели для журналистов в ходе пресс-тура, посвященного уборке города от снега. Эта поездка была посвящена городским окраинам. Хотя и в центральной части с уборкой снега не все так радужно, судя по 10-балльным пробкам, наблюдавшимся всю прошлую неделю. Вероятно, в исполкоме решили продемонстрировать, что не забывают про жителей отдаленных уголков, также попавших в снежный плен.

Первой точкой нашего путешествия, состоявшегося поздним вечером 25 января, стала городская больница №12, что находится на улице Лечебной в Соцгороде. Работа по очистке от снега шла споро: буквально за четверть часа под наблюдением журналистов было очищено несколько десятков метров дороги.

Экскурсоводом для представителей СМИ стал заместитель председателя комитета внешнего благоустройства исполкома города Марсель Ахметзянов. Он сообщил основные цифры, характеризующие актуальную ситуацию в Казани с вывозом снега: «В дни активного снегопада вывезли с улиц около 273 тысяч тонн снега. Таким образом, за восемь дней было вывезено около 34% снега, который выпал за весь зимний период. Дорожная техника и снегоплавильные пункты работают в режиме повышенной нагрузки. За день в очистке города бывают задействованы 777 рабочих и 1096 единиц техники».

Муниципальный чиновник рассказал о приоритетах в расчистке города от снежной массы. Самая первая очередь: маршруты общественного транспорта и подъездные пути к социальным учреждениям. Собственно, поэтому нас и привезли в первую очередь к больнице. А всего в городе соцучреждений более 3 тысяч. Вторая очередь - это второстепенные дороги. По одной из них наш автомобиль и проехал до первой точки. Разъехаться двум машинам здесь, мягко говоря, сложновато. А скопившиеся на обочинах сугробы выше человеческого роста намекали на то, что в ближайшее время обстановка не изменится.

Конечно же, журналисты не могли удержаться от сакраментального вопроса Ахметзянову «Когда полностью устранят последствия снегопада?» Тот не назвал точных сроков. Сказал, что попробуют уложиться в неделю, но более реально управиться за две. Объем работ уж очень велик - общая протяженность казанских дорог составляет около 554 км. Это как доехать до Набережных Челнов и обратно.

При этом Ахметзянов отметил, что по одному участку дорожная техника всегда проезжает дважды. Сначала трактор убирает снег. Потом машина со щетками счищает остатки, мешающие проезду.

Дорожный рабочий Алексей, молодой человек 25 лет, заверил корреспондента, что ничего особо сложного в их работе не видит. Он сказал, что смена длится у дорожных рабочих с 7 утра до 15.00 с получасовым перерывом на обед. Все последние дни, говорит Алексей, их вызывали на работу еще и по ночам. Но перед этим рабочие успевали отдохнуть, выспаться, поесть. Разумеется, им платят сверхурочные за переработку. Алексей не назвал сумму, только заметил: «Не то чтобы это были огромные деньги, но все равно приятно».

Оператор погрузчика одного из подрядчиков Навиль Камалиев, который встретил нас на второй точке, на улице Беломорской, сообщил, что в день они могут работать 12 часов с обязательным получасовым перерывом (просто трактор, в отличие от людей, устает от такого графика). При этом он отметил, что график его вполне устраивает, несмотря на ночные смены.

По словам водителя, чтобы очистить 100 метров дорожного полотна, им требуется где-то около часа. Но припаркованные вдоль обочины автомобили увеличивают это время раза в полтора. «Хотя их тоже некуда ставить, во двор не заехать, я вот тоже заехать не могу», - проявил Камалиев понимание ситуации. До этого Ахметзянов сообщал, что дорожники вызывают инспекторов по каждой неправильно стоящей машине, чтобы ее эвакуировать. Правда, дефицит автоинспекторов значительно удлиняет процесс.

Машина с представителями СМИ все дальше удалялась от центра города. Последней точкой ночного пресс-тура стала площадка для складирования снега на Тэцевской. Дело в том, что из-за аномального снегопада восемь стационарных снегоплавильных станций уже не справляются с нагрузкой. Поэтому было решено открыть дополнительные свалки снега. В городе определены 11 мест для временного складирования снега. Еще несколько таких локаций расположены в ближайших к Казани Высокогорском и Пестречинском районах.

На этой площадке нас приветствовал заместитель директора МУП «ДРЭУ» Кировского района Артур Кулешов. Он рассказал, что подобные площадки нельзя открывать вблизи жилых массивов, поскольку они относятся к классу повышенной опасности - мало ли что может попасться в сгребаемом сугробе. Ведь здесь никто не проверяет привозимый снег на наличие посторонних предметов. Площадка должна соответствовать требованиям минэкологии.

Они довольно просты: это заасфальтированный участок с обязательным сливом для канализации, хорошо освещенный и огороженный.

Кулешов сообщил, что сюда с момента открытия завезено уже более 10 тысяч тонн снега. И с этим нет причин спорить, глядя на огромные грузовики, заезжающие сюда с кузовами, полными снежной массы, практически один за другим.

Ничего с накопленным снегом делать не предполагается. Белые «эвересты» просто сами растают. Может быть, к июню, учитывая их объемы.