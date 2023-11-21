Особенности капремонта в Татарстане.

В этом году капитальный ремонт жилых домов в Татарстане затронул 740 зданий. На данный момент он уже практически завершен. Точнее, завершен на 99,9%

от запланированных ранее работ.

Такую информацию в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» озвучил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов. «Осталось несколько видов работ на четырех объектах. Сейчас там работают подрядчики по исправлению замечаний. В ближайшее время все будет завершено», - так чиновник охарактеризовал темпы выполнения плана по капремонту.

А в следующем году планируют отремонтировать меньше многоквартирных домов - только 672. Парадокс, но потратить на меньшее количество домов придется больше. Если на все мероприятия, связанные с ремонтом жилого фонда, в этом году было выделено 6,65 млрд рублей, то на следующий выделят уже 6,911 млрд рублей. Фролов это обстоятельство не объяснил, но, видимо, оно связано с удорожанием материалов.

Зато он не преминул отметить, что за последние 15 лет на капремонт жилья в республике ушло уже порядка 90 млрд рублей. Если говорить о картине в целом по Татарстану, то на сегодня в долгосрочную программу капремонта включено более 17 тысяч домов. Фролов не стал отрицать, что вначале действия программы были ошибки при ее реализации. «К сожалению, в первые годы, когда программа стартовала, мы заходили с некомплексным капитальным ремонтом, то есть не выполняли все виды работ. В некоторые многоквартирные жилые дома приходится заходить два раза. То есть здесь цифра немного задвоена», - заявил он.

Спикер в очередной раз коснулся темы накопления средств на капремонт на специальных счетах домов. Такое обычно практикуют некоторые казанские ТСЖ. А всего по Татарстану их порядка 900.

Представители сразу нескольких ведомств ранее высказывались в том смысле, что этот процесс несет в себе большие риски. Прежде всего для самих жильцов этих домов. Такое же мнение озвучил и Фролов: «Те жилые дома, которые включены в программу и накапливают средства на спецсчетах, не всегда выполняют свои обязательства по перечислению средств подрядным организациям. И когда мы начинаем с ними работать, понимаем, что средств и нет, потому что были случаи, когда они тратятся по усмотрению председателя ТСЖ на разные виды работ».

В конце своего выступления замминистра поделился тревожной для многих жильцов новостью: уже совсем скоро, буквально после ударов новогодних курантов, всех татарстанцев ожидает повышение взноса на капремонт. То есть с января платить за это удовольствие нам придется не 6,95 руб. за квадратный метр (таков сейчас минимальный размер взноса в Татарстане), а несколько больше. Точную цифру Фролов не назвал, потому что пока проводится госэкспертиза показателей, предоставленных управляющими компаниями.

В любом случае до Нового года нам сообщат результат. «Чтобы сохранять финансовую устойчивость исходя из изменений цен на рынке и других экономических факторов, нам необходимо увеличить размер взноса», - сослался на инфляцию Фролов. Любопытно, что инфляцией оправдывают рост собственных цен практически все. Кто же начал первым?