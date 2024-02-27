Остановки у парка Горького перенесут на противоположную сторону

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Город
27 февраля 2024  11:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра остановки общественного транспорта перенесут с их временного расположения. 

На прежнее место вернется остановка на стороне «Корстона», где построили новый комплекс с витражами. Этот павильон остановки общественного транспорта возвели в ноябре 2023 года в рамках благоустройства входной зоны парка Горького.

Старый павильон с другой стороны будет демонтирован, а две полосы движения рядом с ним перекроют. Временный павильон установят ближе к улице Карла Маркса.

В мэрии города заявили, что подземный переход реконструируют к 16 июня. Заменят гидроизоляцию, сети водоснабжения и канализации.

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Остановки у парка Горького перенесут на противоположную сторону
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