Остановки у парка Горького перенесут на противоположную сторону

Завтра остановки общественного транспорта перенесут с их временного расположения.

На прежнее место вернется остановка на стороне «Корстона», где построили новый комплекс с витражами. Этот павильон остановки общественного транспорта возвели в ноябре 2023 года в рамках благоустройства входной зоны парка Горького.

Старый павильон с другой стороны будет демонтирован, а две полосы движения рядом с ним перекроют. Временный павильон установят ближе к улице Карла Маркса.

В мэрии города заявили, что подземный переход реконструируют к 16 июня. Заменят гидроизоляцию, сети водоснабжения и канализации.