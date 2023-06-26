Остановку и спуск в переход у парка Горького в Казани объединят в единый проницаемый комплекс

Специалисты намерены объединить в «единый проницаемый комплекс» остановку и спуск в переход у ЦПКиО им.Горького в Казани. Как сообщил сегодня замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев, здесь будет создана благоустроенная парадная зона перед монументом и стелой, а также появятся скамейки, столики, навесы для спокойного и комфортного отдыха.

«Территория приобретет разнообразный ландшафт, который гостеприимства и уюта этому месту», – сказал он, отметив, что деревья позволят защитить площадку от ветра и шума.

Согласно представленным спикером слайдов, данный объект выполнен на 34%.

Куляжев напомнил, что площадь перед парком ранее представляла собой «большое и пустующее пространство» площадью 12 тыс. кв. м.

«Реконструкция поможет переосмыслить ее назначение и наделить понятным функционалом», – заверил он.

По словам спикера, в рамках проекта ведутся работы по устройству велопешеходного маршрута от площади по улице Ершова до сквера по улице Толстого.