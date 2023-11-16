Останутся ли в Татарстане газетные киоски?

Еще недавно многие жители нашей страны имели приятную привычку - купить поутру любимую газету по дороге на работу или возвращаясь из магазина с покупками. Сейчас такое удовольствие доступно немногим татарстанцам, ведь ближайший киоск с печатной продукцией может находиться от них в нескольких кварталах,

а то и дальше.

Можно сказать, что всему виной цифровизация. Сложно отрицать тот факт, что в интернет ушла огромная аудитория. Однако по всей стране сохраняется армия читателей, предпочитающих бумажные газеты. Но им становится все сложнее получать актуальную информацию в удобном виде.

В 2020 году в Татарстане была создана Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции, президентом которой избрана Венера Якупова - главный редактор «Казанских ведомостей». Целью ассоциации стало развитие рынка распространения периодической печатной продукции, издательской и полиграфической деятельности.

Проблему подняли на федеральном уровне

В октябре в Минцифры РФ обратили внимание на критическое снижение количества газетных киосков в России. Ежегодно их число уменьшается на тысячу, на сегодняшний день по всей стране осталось всего 13275. Об этом говорится в письме, подписанном главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым.

При этом в документе отмечается значимость печатной прессы как канала распространения информации. В связи с этим регионам страны рекомендуется рассмотреть возможность реализации дополнительных мер по сохранению киосков в виде льгот на аренду, софинансирования или подписания договора об аренде на длительный срок.

Киосков не хватает

Впрочем, документ носит рекомендательный характер, невозможно предугадать, как на него отреагирует руководство того или иного региона. Нормативы минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции в России устанавливаются постановлениями правительства РФ. Последнее из них - №704 - датируется 5 мая 2023 года.

Согласно постановлению в среднем по стране на 5880 человек должен приходиться один киоск прессы. При этом норматив различается в зависимости от плотности населения - в городах на каждые 1500 человек должно быть не менее одного киоска.

В 2016 году в Татарстане одна точка продажи газет и журналов приходилась на 4800 человек. Ситуация уже тогда казалась потребителям не слишком удовлетворительной, однако с тех пор обстановка серьезно изменилась.

Исследование Союза предприятий печатной индустрии показало удручающий результат. На сегодняшний день на один киоск печати в Татарстане приходится уже 23133 человека. Всего в республике насчитывается только 168 таких павильонов. По уровню обеспеченности торговыми площадями по продаже печатной продукции Татарстан оказался на 63-м месте из 85 по стране.

В среднем по России один киоск прессы приходится на 10965 человек. Лучший показатель в ЦФО - 8,6 тысячи. Лидерами здесь остаются Липецк и Воронеж, где много лет ведется целенаправленная поддержка отрасли властями. А вот в Северо-Кавказском федеральном округе только за год было закрыто 118 киосков.

Региональной прессе труднее

В своем письме Максут Шадаев отмечал, что 50% тиражей печатных газет реализуется в розницу. Однако можно с уверенностью утверждать, что это справедливо в основном для федеральных изданий. Региональные и местные газеты существуют преимущественно за счет подписки.

Сотрудники «КВ» посетили несколько киосков печати в разных районах города. И с большим сожалением констатировали, что местные издания в большинстве точек не продают.

Продажа печатной продукции - это тоже бизнес, хотя можно сказать, что он выполняет определенную социальную функцию. Потому предприниматели предпочитают работать с федеральными изданиями, которые на конкурентном рынке чувствуют себя увереннее.

А уж о возможности реализации своих изданий в крупных торговых сетях региональным СМИ остается только мечтать. Как правило, их представители даже не отвечают на их коммерческие предложения. А условия, на которых они позволяют войти в их сеть, попросту неподъемны.

Впрочем, бизнес с его ориентацией на прибыль можно понять. Печатные СМИ - продукт скоропортящийся, их реализация сопряжена с серьезными издержками и логистическими сложностями.

Что делается сейчас

Несмотря на обозначенные проблемы, нельзя сказать, что в Татарстане не предпринимается действий по их решению. В 2021 году Минпромторг РТ совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» разработали дорожную карту по поддержке и развитию в республике системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов на 2021 - 2025 годы.

В Казани уже реализуются некоторые меры поддержки отрасли. Так, распространители печатной продукции могут рассчитывать на скидку на право размещения нестационарных торговых объектов в размере 30% от стартовой цены. С рядом предпринимателей заключены долгосрочные договоры об аренде. Срок одного из таких договоров составляет 49 лет.

Однако сами предприниматели зачастую считают эти меры недостаточными. Озвучиваются разные пути решения, однако наиболее действенными из них считают прямые субсидии и фиксацию арендной ставки на низком уровне. В качестве лучшего примера приводят Воронеж и Липецк, где распространители платят всего 8 - 12 рублей в месяц за аренду каждого квадратного метра торговых объектов.

Представители отрасли все чаще говорят об убыточности этого бизнеса. Например, только за последние несколько лет в Набережных Челнах закрылось 23 газетных киоска.

Фото: Фарит Муратов

Пока распространители печатных СМИ ждут поддержки государства, их производители ищут альтернативные пути сбыта. В Татарстане АО «Татмедиа» предпринимает попытки продавать газеты и журналы через вендинговые автоматы. Пока их немного, они установлены на месте ключевых транспортных развязок Казани. Однако генеральный директор «Татмедиа» Шамиль Садыков отмечал, что автоматы уже продают больше периодики, чем вместе взятые киоски трех контрагентов в Казани. Также предпринимаются попытки продажи газет и журналов через маркетплейсы. Совокупно эти меры позволили увеличить розничные продажи втрое.

Почему это важно

С возникновением новых явлений неизбежно наступает период отрицания уже существующих. Появилось кино - стали хоронить книги, возникло телевидение - предрекали скорую смерть радио, а уж интернет и вовсе обещал объять и поглотить все на свете. Однако сейчас мы видим, что каждый из каналов коммуникаций занял собственную уникальную нишу.

Конечно, современные газеты никак не могут соревноваться в оперативности с онлайн-средой. Но это и не нужно, печатные СМИ сильны другим, например, аналитикой. Важно, чтобы каждый человек сохранял за собой возможность потреблять информацию в удобном и привычном для себя виде. Неспешное и вдумчивое чтение на бумаге остается актуальным и востребованным. Но агрессивная цифровизация вкупе с невозможностью купить любимую газету в розницу выдавливает на обочину информационного поля большое количество людей.

Отдельно хотелось бы отметить роль региональной журналистики. Да, все мы жители огромной страны, потому сложно отрицать значимость федеральных СМИ. Однако именно местные газеты, журналы, телеканалы и сайты формируют уникальный контекст региона, города или поселка. Они не просто освещают местные события, а рассказывают истории о выдающихся людях, живущих совсем рядом, поднимают проблемы, которые важны именно для местных жителей.

И сейчас местные газеты находятся в крайне уязвимом положении. Многие из них уже закрылись, не выдержав конкуренции. Недостаточность количества газетных киосков - серьезная проблема для печатных СМИ. От государственной поддержки сейчас зависит их настоящее и будущее. От принимаемых сегодня решений зависит, смогут ли завтра миллионы россиян почитать газету, которую ценят и любят.